Mister Cudini: "Vorrei vedere un atteggiamento diverso in alcune situazioni"

venerdì, 23 agosto 2024, 23:04

Mirko Cudini, allenatore del Pineto, non è del tutto soddisfatto della prestazione dei suoi: "La prestazione è stata diversa da quella contro il Perugia, nel complesso mi aspettavo qualcosa di più importante. Alla fine contano gli episodi, quello più importante lo abbiamo avuto noi in fondo, anche se prima abbiamo concesso qualcosa, in ogni caso portare un punto è sempre positivo. Dobbiamo essere più reattivi in alcune situazioni e serve più tranquillità e linearità nelle giocate: la partita è rimasta aperta sino in fondo, quando si affrontano due moduli speculari spesso le partite sono così e la differenza la fanno i duelli e le transizioni".