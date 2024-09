Beppone Carlesi, i funerali saranno domani

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:20

I funerali dello storico tifoso rossonero Giuseppe Carlesi, per tutti Beppone, si terranno domani, giovedì, alle ore 15 nella chiesa di San Vito. Per chi volesse rendere un ultimo omaggio, potrà farlo alla Casa del Commiato della Croce Verde sulla via Romana da dove si muoverà il corteo funebre alle ore 14,40.