Mister Buscè: "Dobbiamo tenere la spina attaccata per 100 minuti"

lunedì, 16 settembre 2024, 22:55

Il tecnico dei romagnoli Antonio Buscè, a fine gara, è ovviamente rammaricato per il pari maturato nel finale: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto in un campo brutto in tutti i sensi, loro venivano da un ottimo risultato a Ferrara, noi da una prestazione grandissima con il Pescara ma con un brutto risultato. Vantaggio meritato, doppio vantaggio strameritato, ma le partite non finiscono mai. L'esultanza di cento metri sotto i nostri tifosi, significa che abbiamo staccato per un attimo la spina e infatti è arrivato il primo gol loro. Dobbiamo tenere la spina attaccata per 100 minuti. Mi spiace per i ragazzi che non meritano due punti in classifica dopo quattro giornate".