Morgia su assegnazioni campi settore giovanile: "Serve un po' di pazienza"

lunedì, 2 settembre 2024, 18:46

Attraverso l'ufficio stampa rossonero, la Lucchese 1905 fa il punto sui campi assegnati al settore giovanile: "L'amministrazione comunale di Lucca ha assegnato alla Lucchese 1905, per le attività delle cinque squadre del settore giovanile, i campi di San Vito e di Sant'Anna. L'iter di assegnazione è stato più lungo del previsto, poiché il Comune di Lucca ha dovuto avviare un processo di messa a norma di vari impianti sportivi del territorio. Questo processo è tuttora in corso, e una volta completato, gli impianti saranno riassegnati alle diverse realtà sportive locali. Nel dettaglio, il campo di San Vito, il cui manto è stato recentemente curato e rinnovato dalla società Rossonera, non dispone attualmente di spogliatoi a norma, che dovranno essere sistemati nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il campo di Sant'Anna, invece, gli spogliatoi sono già disponibili, ma il manto necessita di interventi di ristrutturazione. Entrambi i campi richiedono, inoltre, l'installazione di un'adeguata illuminazione notturna. Anche in questo caso, il Comune di Lucca sta facendo il possibile per accelerare i lavori, ma sono necessari tempi tecnici per completare ogni intervento. Massimo Morgia, responsabile del settore giovanile rossonero, ha voluto chiarire la posizione della Lucchese 1905 in merito alla situazione attuale: "Ci tengo a precisare che il comune di Lucca sta facendo tutto il possibile per consegnare i campi il prima possibile. Era giusto però fare il punto della situazione, perché non voglio che questi ritardi vengano imputati alla Lucchese che, in questo momento, è solo spettatrice della situazione. Chiedo personalmente a tutte le famiglie di avere un po' di pazienza fino a che questi lavori non saranno ultimati. Inoltre, se ci fosse qualche società che ha i campi liberi da poter affittare, noi siamo disponibili a spostarci fino a che i lavori non saranno ultimati".