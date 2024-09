Quinta di campionato, i risultati del venerdì: blitz della Ternana a Pesaro

Altre notizie brevi

venerdì, 20 settembre 2024, 15:27

Per le prossime due gare in casa contro Pianese e Milan Futuro, la Lucchese ha comunicato che prevendita inizierà nelle seguenti date: Pianese: apertura vendita biglietti da venerdì 20 settembre, ore 15:30; Milan Futuro: apertura vendita biglietti da lunedì 23 settembre, ore 15:30.

giovedì, 19 settembre 2024, 07:06

La quinta di andata nel girone dei rossoneri si disputerà spalmata su quattro giorni, da venerdì a lunedì prossimi. Ecco il quadro completo degli incontri:

mercoledì, 18 settembre 2024, 22:35

Nel recupero valido per la terza giornata di andata, Torres e Milan B hanno concluso la gara sullo 0-0.

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:20

I funerali dello storico tifoso rossonero Giuseppe Carlesi, per tutti Beppone, si terranno domani, giovedì, alle ore 15 nella chiesa di San Vito. Per chi volesse rendere un ultimo omaggio, potrà farlo alla Casa del Commiato della Croce Verde sulla via Romana da dove si muoverà il corteo funebre alle...