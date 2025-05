Play off, ecco le quattro semifinaliste

Altre notizie brevi

domenica, 18 maggio 2025, 20:16

Si sono concluse le gare di andata valide per il secondo turno nazionale dei play off. Ecco i risultati:

sabato, 17 maggio 2025, 15:58

Si sono concluse tutte le gare valide per i ritorni dei play out in Serie C. Ecco i risultati con in neretto la squadra che ha mantenuto la categoria:

venerdì, 16 maggio 2025, 08:36

In una lunga intervista rilasciata a www.tuttoc.com, l'ex rossonero Marco De Vito ha parlato a lungo della Lucchese: "Sono certo e fiducioso che la Lucchese farà una grandissima partita, la spinta del pubblico di casa sarà sicuramente un aspetto fondamentale.

giovedì, 15 maggio 2025, 12:32

Sono stati definiti gli accoppiamenti per il secondo turno dei playoff nazionali di lega Pro. Ecco gli accoppiamenti e le date anche per i turni successivi.