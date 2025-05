Play out, tutti i risultati: le squadre salve

sabato, 17 maggio 2025, 15:58

Si sono concluse tutte le gare valide per i ritorni dei play out in Serie C. Ecco i risultati con in neretto la squadra che ha mantenuto la categoria:

Foggia-Messina 1-0

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

Spal-Milan B 2-0

Triestina-Caldiero Terme 0-0

Lucchese-Sestri Levante 1-0