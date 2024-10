Giudice sportivo, Sabbione fermato per un turno

martedì, 8 ottobre 2024, 18:09

Il giudice sportivo ha fermato per una gara il rossonero Alessio Sabbione che domenica scorsa a Perugia era stato espulso per somma di ammonizioni. Ettore Quirini, con il cartellino giallo ricevuto, è finito in diffida.