Lo Faso su rielezione Marani: "Il suo operato estremamente valido"

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 ottobre 2024, 16:16

Il Perugia calcio informa che i biglietti per la gara Perugia-Lucchese di domenica prossima saranno messi in vendita a partire da mercoledì 3 ottobre, alle ore 16, e per la curva sud, ovvero il settore ospiti, terminerà alle ore 19 di sabato.

mercoledì, 2 ottobre 2024, 14:42

Matteo Marani guiderà la Serie C per il prossimo quadriennio. La rielezione è avvenuta stamani, nella sede della Lega Pro a Firenze, durante l’assemblea elettiva delle società, che hanno votato il presidente per acclamazione: Marani era l'unico candidato.

mercoledì, 2 ottobre 2024, 14:41

Ottava di andata che nel girone dei rossoneri si consumerà con il solito indigesto spezzatino e con le gare che vanno dal venerdì al lunedì. Ecco il quadro completo.

martedì, 1 ottobre 2024, 16:02

Perugia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Abdoulaye Diop della sezione AIA di Treviglio. Diop sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e da Matteo Cardona di Catania. Quarto uomo, Stefano Striamo di Salerno. Diop ha diretto tre volte i rossoneri e il bilancio è in perfetta parità: una...