Mister Baldini: "Vittoria? Meriti nostri, demeriti loro: speriamo di mantenere questa intensità"

domenica, 27 ottobre 2024, 21:41

Per Silvio Baldini, tecnico del Pescara, la presenza al Porta Elisa non è certo una novità, da queste parti, in gioventù veniva anche ai tempi di Orrico, ecco il suo commento sulla gara vittoriosa contro i rossoneri: "Ovviamente, va dato merito ai nostri ragazzi per la grande prestazione di oggi. Dall'altra parte, è ovvio che questa vittoria è arrivata grazie anche ai demeriti della Lucchese, che non sta attraversando un momento non semplice. La mia ambizione è quella di portare questa squadra prima in Serie B e magari, anche in Serie A. Dietro una partita c'è un lavoro della squadra, ma soprattutto di tutto lo staff. Il nostro punto di forza è il calore dei tifosi. Dobbiamo cercare di andare i nostri limiti".