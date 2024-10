Nona di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 8 ottobre 2024, 18:09

Il giudice sportivo ha fermato per una gara il rossonero Alessio Sabbione che domenica scorsa a Perugia era stato espulso per somma di ammonizioni. Ettore Quirini, con il cartellino giallo ricevuto, è finito in diffida.

martedì, 8 ottobre 2024, 12:45

Lucchese-Sestri Levante, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Stefano Striamo della sezione AIA di Salerno. Striamo sarà coadiuvato da Ilario Montanelli di Lecco e da Manuel Cavalli di Bergamo. Striamo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 7 ottobre 2024, 22:21

Il posticipo del lunedì valido per l'ottava di andata tra Ternana e Campobasso è terminato sul punteggio di 0-0.

lunedì, 7 ottobre 2024, 20:15

Sono disponibili le prevendite dei biglietti per la partita di venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 tra Lucchese e Sestri Levante. Ecco gli orari della biglietteria: lunedì-giovedì dalle 15.30 alle 19, venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 a inizio garaPer l'acquisto online dei biglietti cliccare sul...