Pallone d'oro di serie C, conclusa la prima fase: ora tocca ai tifosi

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:35

Si è conclusa la prima fase della votazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori, valutati tenendo conto delle loro carriere complessive, ma anche di parametri tecnici come presenze, goal e cartellini.

Il sondaggio, un questionario a risposta multipla, è stato ideato dalla redazione di Affidabile.org, e ha chiamato al voto, in questo primo momento, la stampa e nello specifico 92 giornalisti sportivi appartenenti a 84 testate, locali e regionali. I calciatori selezionati accedono di diritto alla fase successiva, in programma a partire dalle 15 di oggi, nella quale, come da regolamento, sarà il pubblico degli appassionati di calcio a esprimere le proprie preferenze, girone per girone. Alla fine della votazione sarà eletto il miglior calciatore della ex Lega Pro tra quelli partecipanti al campionato. Per conoscere chi sono, squadra per squadra e ruolo per ruolo, i giocatori dei 3 Gironi di Serie C che passano al giudizio dei tifosi, si rimanda ai risultati del sondaggio.