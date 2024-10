Settore giovanile, a ottobre l'organigramma

lunedì, 14 ottobre 2024, 16:05

Praticamente a metà ottobre con i campionati iniziati da settimane, la Lucchese comunica ufficialmente l'organigramma del settore giovanile. Claudio Piraino sarà il responsabile organizzativo sia del Settore Giovanile che della Scuola Calcio Rossonera. Antonio Bongiorni, come già reso noto, sarà il direttore tecnico, mentre Massimo Valiensi si occuperà dell’area scouting. Di seguito gli allenatori delle squadre: Primavera, allenatore: Davide Marselli; Under 17, allenatore: Matteo Bonatti; Under 16, allenatore: Gianluca Peselli; Under 15, allenatore: Fabio Bargigli; Under 14, allenatore: Matteo Luzzi.