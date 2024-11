L'ex direttore generale rossonero Mangiarano approda alla Ternana

Altre notizie brevi

giovedì, 28 novembre 2024, 18:09

Diciassettesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

mercoledì, 27 novembre 2024, 21:19

L'ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore dell'Akragas che milita nel campionato di Serie D: va a sostituire Lillo Bonfatto esonerato nelle scorse ore.

mercoledì, 27 novembre 2024, 09:00

Il rossonero Edoardo Saporiti è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Tante belle giocate, mai fine a se stesse. Mette la qualità al servizio della squadra, veste i panni dell'uomo derby".

martedì, 26 novembre 2024, 19:04

La Vis Pesaro 1898 comunica tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti di Vis Pesaro-Lucchese, match valevole per la 17ª giornata di Serie C in programma sabato 30 novembre alle ore 15 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro.