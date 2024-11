Quattordicesima di andata, i risultati della domenica: torna a vincere la Spal

Altre notizie brevi

domenica, 10 novembre 2024, 17:34

Una vittoria e due pesantissime sconfitte per le formazioni giovanili professionistiche rossonere in questa domenica. Gli under 17 Nazionali sono andati a vincere con merito a Novara per 1-0 e ora la classifica li vede al quart'ultimo posto.

sabato, 9 novembre 2024, 19:19

Quattordicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tutta tra sabato e domenica prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

sabato, 9 novembre 2024, 17:26

La Lucchese non va oltre il pareggio contro il Legnago. Sei punti nelle ultime gare, con la classifica dei rossoneri che sta prendendo una brutta piega. Nel post partita, Simone Magnaghi ha commentato la prestazione della squadra: "C'è delusione, inutile girarci intorno. Dovevamo fare di più, ma non perché giocavamo...

sabato, 9 novembre 2024, 17:03

Un buon pari e tutto sommato senza grande sforzo per il Legnago di mister Matteo Contini che a fine gara commenta così la prestazione della sua squadra: "Siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa, abbiamo avuto le nostre occasioni e sino al gol non ci avevano mai tirato in porta.