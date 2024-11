Settore giovanile, due pari e una sconfitta

domenica, 24 novembre 2024, 17:24

Due pareggi e una sconfitta nel fine settimana delle formazioni professionistiche rossonere. A subire la battuta di arresto sono stati gli Under 17 Nazionali che sono usciti sconfitti 2-1 nel match di Vercelli e ora sono in quart'ultima posizione. Finisce con un 2-2 casalingo il match degli Under 16 contro il Pontedera, che sono però sempre all'ultimo posto. Buon pari esterno infine per gli Under 15 che fanno 1-1 con la Pro Vercelli, ma restano all'ultimo posto in classifica.