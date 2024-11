Vis Pesaro-Lucchese, biglietti in vendita

martedì, 26 novembre 2024, 19:04

La Vis Pesaro 1898 comunica tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti di Vis Pesaro-Lucchese, match valevole per la 17ª giornata di Serie C in programma sabato 30 novembre alle ore 15 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro. I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale. Per i tifosi ospiti non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara, pertanto la loro prevendita chiuderà alle 19:00 di venerdì 29 novembre. Ecco i prezzi: TRIBUNA PRATO/LATERALE/OSPITI: 14 euro INTERO – 12 euro RIDOTTO – 1 euro RIDOTTISSIMO.