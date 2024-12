Mister Tisci: "Pari meritato"

venerdì, 20 dicembre 2024, 23:01

Ivan Tisci, tecnico del Pineto, arriva nella sala stampa del Porta Elisa per primo e commenta un pari che a fine primo tempo sembrava impossibile: "E' il bello del calcio, oggi è come se ci fossero state più gare nella stessa partita, certo che chi fa l'allenatore rischia di perdere qualche anno di vita, ci portiamo via un pari che tutto sommato è meritato. Abbiamo avuto sette minuti di follia peccando di presunzione dopo il nostro vantaggio. Dal pari loro in poi c'è stato il black out e siamo stati puniti. A fine primo tempo ero molto arrabbiato, sapevamo che c'erano le possibilità di riprendere la gara e così è stato. Bruzzaniti? Bravo negli assist e nei gol".