Seconda di ritorno, il quadro completo delle gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 gennaio 2025, 12:29

Sono in vendita sulla piattaforma www.vivaticket.it e in tutti i rivenditori autorizzati (a Lucca Storie di Viaggio, piazzale Ricasoli e Edicola Baldassarri, viale Castracani) i biglietti per la gara Gubbio-Lucchese di sabato prossimo, con fischio di inizio alle 15. I tagliandi del settore ospiti hanno un costo di 12 euro.

martedì, 31 dicembre 2025, 16:31

Gubbio-Lucchese, primo match del 2025 per i rossoneri, sarà diretto da Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro. Drigo sarà coadiuvato da Mattia Morotti di Bergamo e da Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo, Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

mercoledì, 25 dicembre 2024, 08:53

C'è anche un rossonero nella Top11 del girone di andata secondo www.tuttoc.com: è Edoardo Saporiti, uno dei giocatori di maggior rendimento. Ecco la motivazione: "Fantasia e visione di gioco, in Toscana ha trovato la dimensione ideale per esprimere l'enorme potenziale tecnico di cui dispone".

martedì, 24 dicembre 2024, 16:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Alessandro Tozzuolo, che dunque dovrà saltare la gara contro la Lucchese di inizio anno 2025. Gara che dovrà vedere dalla tribuna l'allenatore degli umbri Gaetano Fontana, anch'esso squalificato per un turno. Multa da 200 euro al Pineto perché a Lucca i suoi...