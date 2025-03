Quattordicesima di ritorno, i risultati della domenica: l'Entella allunga

Altre notizie brevi

domenica, 23 marzo 2025, 17:36

Due sconfitte e un pari è il magro bottino delle principali formazioni professionistiche giovanili rossonere. Gli Under 17 Nazionali colgono un bel punto in casa della Pergolettese (1-1) e restano in una posizione di classifica di tutta tranquillità. Travolti invece gli Under 16 che perdono 6-0 a Pontedera e sono ultimi.

sabato, 22 marzo 2025, 21:31

Si sono concluse le gare odierne valide per la quattordicesima di ritorno. Ecco i risultati:

sabato, 22 marzo 2025, 19:53

Massimo Bagatti, allenatore del Legnago, a fine gara, è furioso per l'arbitraggio: "Non mi piace parlare degli arbitri la Lucchese è molto forte ma oggi c'erano due espulsioni, una clamorosa. Questi episodi non vanno bene, i ragazzi danno l'anima.

giovedì, 20 marzo 2025, 08:00

Quattordicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tra sabato e domenica prossimi. Ecco il quadro completo delle gare: