Tredicesima di ritorno, nei posticipi vincono largo Entella e Ternana

Altre notizie brevi

domenica, 16 marzo 2025, 20:01

Fermi gli Under 17 e 15 Nazionali, sono gli Under 16 a regalare la soddisfazione di giornata: i rossoneri hanno battuto 1-0 i pari età del Trento in casa. Con questo risultato restano ultimi, ma ora vedono a due punti Gubbio e San Marino.

domenica, 16 marzo 2025, 18:37

La gara odierna tra Pianese e Torres valida per la tredicesima di ritorno si è conclusa con la vittoria dei toscani per 2-1.

sabato, 15 marzo 2025, 17:27

Mister Prosperi non può essere contento della partita dei suoi: "Primo tempo meglio noi, poi nella ripresa sono venute meno le energie e siamo stati poco attenti nei momenti topici della partita e abbiamo pagato. Il rigore? Non l'ho visto, non mi sento di giudicare.

sabato, 15 marzo 2025, 17:19

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: