Castelnuovo G-Lucchese, arbitra Manduzio di Livorno

venerdì, 30 gennaio 2026, 09:04

Castelnuovo G-Lucchese, in programma domani sarà diretta da Gregorio Maria Manduzio della sezione AIA di Livorno. Manduzio sarà coadiuvato da Lorenzo Santaera di Pisa e da Cristian Bua di Pontedera.

Altre notizie brevi

giovedì, 29 gennaio 2026, 21:19

Giudice sportivo, clamorosa maxi squalifica per Rotondo

In relazione alla gara Belvedere-Lucchese, il giudice sportivo ha squalificato il difensore rossonero Filippo Rotondo che era stato espulso dall'arbitro dalla panchina per ben cinque giornate. Un provvedimento, per quanto visto dalla tribuna, letteralmente inspiegabile e non spiegato nemmeno nelle motivazione del giudice che limita a sostenere la squalifica "per...

mercoledì, 28 gennaio 2026, 22:07

Castelnuovo G.-Lucchese, ecco dov'è la prevendita

L'Us Castelnuovo Garfagnana informa che la prevendita per la sola tribuna per la gara di sabato tra Castelnuovo e Lucchese avrà inizio giovedì dalle ore 12 alle 19,30 presso il bar dello stadio Nardini, mentre sabato le biglietterie apriranno alle ore 12,30.

mercoledì, 28 gennaio 2026, 08:07

Settima di ritorno, tutte le gare in programma

Settima di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

Mister Vangioni: "Gara alla pari, se avessimo fatto gol in occasione di quel fallo laterale con Galligani avrei chiesto di far risegnare la Lucchese"

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.

