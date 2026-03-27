San Marino, ancora una gara da titolare per il rossonero Tosi

mercoledì, 1 aprile 2026, 16:53

Ancora una gara da titolare per il difensore rossonero Tosi che ha giocato tutti e i novanta minuti del match della Nazionale di San Marino contro Andorra, terminata 0-0. Da segnalare che San Marino ha fallito un calcio di rigore con l'ex attaccante rossonero Nanni.