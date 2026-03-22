Giudice sportivo: un turno di stop per Passerotti (Perignano)

Altre notizie brevi

venerdì, 27 marzo 2026, 12:12

Ancora una convocazione per l'attaccante rossonero Martino Ragghianti che è stato inserito tra i convocati della Rappresentativa Regionale Under 19 per per partecipare al Torneo delle Regioni edizione 2026 che si terrà in Puglia da oggi e sino al 3 aprile.

mercoledì, 25 marzo 2026, 08:03

Dopo un giorno di riposo supplementare, i rossoneri torneranno ad allenarsi da oggi in vista della gara del 12 aprile contro il Perignano. Una quindicina di giorni che saranno intervallati anche da una breve pausa per le feste pasqualizie.

domenica, 22 marzo 2026, 17:12

Il tecnico del Cenaia Massimo Macelloni è soddisfatto della prestazione dei suoi contro la prima della classe: "Sapevano che la Lucchese ci era superiore in tutto, abbiamo provato a fare la prestazione ed è andata bene. Devo dire bravi ai ragazzi che anche in allenamento danno tutto.

domenica, 22 marzo 2026, 16:31

Si sono concluse tutte le gare valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo dei risultati: