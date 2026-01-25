Giudice sportivo, clamorosa maxi squalifica per Rotondo

Altre notizie brevi

venerdì, 30 gennaio 2026, 09:04

Castelnuovo G-Lucchese, in programma domani sarà diretta da Gregorio Maria Manduzio della sezione AIA di Livorno. Manduzio sarà coadiuvato da Lorenzo Santaera di Pisa e da Cristian Bua di Pontedera.

mercoledì, 28 gennaio 2026, 22:07

L'Us Castelnuovo Garfagnana informa che la prevendita per la sola tribuna per la gara di sabato tra Castelnuovo e Lucchese avrà inizio giovedì dalle ore 12 alle 19,30 presso il bar dello stadio Nardini, mentre sabato le biglietterie apriranno alle ore 12,30.

mercoledì, 28 gennaio 2026, 08:07

Settima di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà nel prossimo fine settimana. Ecco le gare in programma:

domenica, 25 gennaio 2026, 17:03

il tecnico del Viareggio, Walter Vangioni, nonostante la sconfitta è contendo della prova dei suoi: "Sono contento di come i ragazzi hanno giocato contro una squadra fortissima, poi è chiaro che queste gare si decidono con gli episodi, ma ho visto un Viareggio forte, da sportivo accetto la sconfitta.