Lucca United incontra la squadra e società

venerdì, 23 gennaio 2026, 10:43

Domani, sabato, 24 gennaio alle ore 11,30, in occasione del prossimo importante match con il Viareggio, Lucca United, gli appassionati rossoneri e la Lucchese Calcio rappresentata dalla dirigenza e da alcuni tesserati, si ritroveranno al Museo Rossonero per condividere un momento di comunanza e sostegno. "Compatti per raggiungere tutti insieme l'obiettivo in questo finale di stagione!", si legge in un comunicato.