Settima di ritorno, tutti i risultati: la Zenith cade in casa

Altre notizie brevi

sabato, 31 gennaio 2026, 21:23

Nell'altro anticipo valido per la settima di ritorno, oltre a quello dei rossoneri, il Viareggio non è andato oltre il 2-2 casalingo con la Massese.

venerdì, 30 gennaio 2026, 09:04

Castelnuovo G-Lucchese, in programma domani sarà diretta da Gregorio Maria Manduzio della sezione AIA di Livorno. Manduzio sarà coadiuvato da Lorenzo Santaera di Pisa e da Cristian Bua di Pontedera.

giovedì, 29 gennaio 2026, 21:19

In relazione alla gara Belvedere-Lucchese, il giudice sportivo ha squalificato il difensore rossonero Filippo Rotondo che era stato espulso dall'arbitro dalla panchina per ben cinque giornate. Un provvedimento, per quanto visto dalla tribuna, letteralmente inspiegabile e non spiegato nemmeno nelle motivazione del giudice che limita a sostenere la squalifica "per...

mercoledì, 28 gennaio 2026, 22:07

L'Us Castelnuovo Garfagnana informa che la prevendita per la sola tribuna per la gara di sabato tra Castelnuovo e Lucchese avrà inizio giovedì dalle ore 12 alle 19,30 presso il bar dello stadio Nardini, mentre sabato le biglietterie apriranno alle ore 12,30.