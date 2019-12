Porta Elisa News



Amichevole di fine anno: rossoneri battuti nettamente dallo Scandicci

domenica, 29 dicembre 2019, 17:17

di diego checchi

Il risultato non contava oggi, e quindi la sconfitta per 3 a 1 non deve essere di peso per la Lucchese. Contava invece vedere alcuni giocatori come Gallon e Iadaresta, era anche importante portare tutti alla migliore condizione in vista della trasferta di Chieri che sarà la prima del girone di ritorno. In questo allenamento congiunto con lo Scandicci, mister Monaco ha fatto diversi esperimenti.

Intanto, in porta c’era Luglio, portiere classe 2000 alla prima partita con i nuovi compagni e poi il pacchetto centrale arretrato era tutto nuovo, perché accanto a Meucci c’era il giovane Matteoni. Ai lati si sono visti Pardini a destra e Lucarelli a sinistra. In mezzo al campo, la coppia Fazzi-Nolè con Remorini, Gallon e Gueye dietro all’unica punta Iadaresta. Lo Sandicci, soprattutto nel primo tempo, ha spinto sull’acceleratore e la Lucchese ha creato veramente poco. Gli ospiti sono passati al 41’ con Ferretti, che tutto solo davanti a Luglio ha segnato con un sinistro imparabile.

Due minuti è arrivato il raddoppio firmato dall’Mugelli che si è inserito dalla sinistra e ha trafitto il portiere rossonero con un diagonale sul secondo palo. La Lucchese, sul piano della manovra, è parsa lenta e non ha mai sfondato sugli esterni. Nella ripresa c’è stato qualche cambio ed il gioco è un po’ migliorato. Dall’inizio sono entrati Bartolomei, Panati e Presicci mentre verso il finale di gara è entrato Tarantino che ha dato maggiore vivacità all’attacco rossonero e si sarebbe anche conquistato un rigore, che però non è stato concesso dall’arbitro.

Il rigore è arrivato però al 35’ quando un colpo di testa di Panati è stato intercettato dalla mano di un difensore avversario; dal dischetto si è presentato Iadaresta che ha messo in rete segnando il suo primo gol in rossonero. La gara si è chiusa al 45’ quando lo Scandicci ha portato il risultato sul 3 a 1 con un tiro da pochi passi di Borgarello servito da un appoggio di Saccà, uno dei migliori giocatori dello Scandicci. Da segnalare che tra le file della Lucchese hanno riposato Coletta, Cruciani, Vignali, Benassi, Papini e Nanneli.

Lucchese – Scandicci 1 - 3

Lucchese: 1 Luglio, 2 Pardini (1’ st 13 Bartolomei), 3 Lucarelli, 4 Fazzi (1’ st 16 Presicci), 5 Meucci, 6 Matteoni, 7 Remorini (1’ st 17 Panati), 8 Nolè, 9 Iadaresta, 10 Gallon (32’ st 20 Bitep), 11 Osman (11’ st 18 Tarantino). A disposizione: 12 Agozzino, 14 Santini, 15 Iannello, 19 Durante. Allenatore: Monaco.

Scandicci: 1 Timperanza, 2 Zaccagnini, 3 Nieri, 4 Sinisgallo, 5 Colombini, 6 Manganelli, 7 Saccà, 8 Borgarello, 9 Ferretti, 10 Guidelli, 11 Mugelli. Sono entrati: 14 De Marco, 15 Vinci, 16 Bianchi, 17 Poli, 18 Barletti. A disposizione: 12 Lupi, 13 Francalani. Allenatore: Davitti.

Arbitro: Sig. Lorenzetti di Lucca.

Assistenti: Sig. Ricci e Sig. Petroni di Lucca.

Reti: 41’ pt Ferretti (S), 43’ pt Mugelli (S), 35’ st rig Iadaresta (L), 45’ st Borgarello (S)