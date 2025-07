Porta Elisa News



Nuova Lucchese, si ritira anche Capaccioli

mercoledì, 9 luglio 2025, 19:20

Niente da fare. Anche Fabrizio Capaccioli, l'imprenditore lombardo che nelle scorse settimane aveva provato a rilevare il titolo del Ghiviborgo in Serie D, ha deciso di farsi da parte e di non partecipare al bando del Comune di Lucca per costituire una nuova società rossonera da iscrivere in Eccellenza.

Negli ultimi giorni, dopo una interlocuzione durata settimane, si erano sparse le voci di un possibile ritiro dalla corsa per la Lucchese. Ora, ecco la conferma: la scelta è arrivata proprio sul filo di lana dopo che Capaccioli era sembrato intenzionato a tentare la ricostruzione del calcio cittadino. A meno di 24 ore dal termine ultimo (fissato alle ore 14 di domani, giovedì) è tutto da capire chi si presenterà al bando.