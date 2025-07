Porta Elisa News



Bando per la nuova Lucchese: è il giorno della verità

giovedì, 10 luglio 2025, 08:44

Scade quest'oggi, alle ore 14, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per far ripartire il calcio a Lucca indetto dal Comune nei giorni scorsi. L'incertezza è massima sul numero dei possibili partecipanti, visto che due dei soggetti che sembravano i più interessati, ovvero l'imprenditore americano Jesse Watchel e quello lombaedo Fabrizio Capaccioli, si sono ritirati nei giorni scorsi.

Abbastanza clamorosa la marcia indietro di quest'ultimo che da settimane era dietro al progetto e che aveva in passato tentato anche di rilevare il titolo del Ghiviborgo. Contatti, riunioni, presenze a Lucca a ripetizione: poi lo stop. E ora c'è da chiedersi se in queste ore finali ci sarà qualcuno intenzionato sino in fondo a provare a rilanciare il calcio rossonero. Sulla carta, la pista più calda porterebbe nel Lazio dove un imprenditore del settore edile sarebbe da giorni impegnato sul progetto sportivo e tecnico. Poche ore si vedrà se questa pista, o altre a sorpresa, prenderanno forma. Altrimenti, sarà una corsa a perdifiato per trovare qualcuno da qui al 23, termine ultimo per l'iscrizione in Eccellenza.