Carruezzo: "Il motto dei tifosi, "non molleremo mai", è diventato il nostro"

domenica, 15 dicembre 2019, 16:44

Toni Carruezzo era alla sua prima da allenatore, complice la squalifica di mister Monaco, un'emozione ulteriore per una bandiera della Lucchese: "E' una emozione molto molto particolare, sapete di cosa parlo: sedere sulla panchina della Lucchese è una emozione particolare, una vittoria che vale doppio anche se poi la cosa più importante sono i tre punti con i ragazzi che hanno dato un'altra dimostrazione di affetto ai tifosi e alla città. Il motto dei tifosi "non molleremo mai" è diventato il nostro". Le ultime gare le abbiamo vinte perché non abbiamo mollato".

"E' un campionato equilibrato, classifica corta, avevamo visto diverse gare del Bra e si sapeva che non era facile, soprattutto per quanto hanno fatto nelle ultime gare, abbiamo cercato di trasmetterlo ai giocatori che sono un gruppo fantastico e hanno capito che il sacrifico era l'arma in più per la giornata di oggi- Dobbiamo continuare a fare bene, non è facile perché ogni partita è una finale, dobbiamo affrontare ogni gara come se avessimo di fronte la Juventus. Sono arrivati nuovi acquisti che saranno fondamentali per rimanere attaccati ai vertici della classifica e non dobbiamo dimenticare che ogni squadra darà tutto. A Lucca io sarei venuto a piedi per un progetto importante, con gente disposta a metterci al faccia, nel nostro corpo scorre sangue rossonero, dopo le ultime vicissitudini non ci speravo più di poter tornare alla Lucchese. Giorno dopo giorno vengo trascinato dagli altri".