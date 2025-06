Porta Elisa News



Barsanti: "Ecco come sarà costituita la commissione chiamata a scegliere la nuova Lucchese"

mercoledì, 25 giugno 2025, 07:04

Mancano le indicazioni definitive della Figc, poi il bando per assegnare il titolo della nuova Lucchese potrà, nell'arco di pochissimi giorni, essere reso pubblico: lo conferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che fa il punto della situazione pur declinando ogni considerazione sugli imprenditori che si sono avvicinati per avere informazioni: "Non è il momento per parlare di questi argomenti, attualmente stiamo lavorando al bando che è praticamente pronto, ma che va integrato con i requisiti che saranno richiesti dalla Figc, in particolare la cifra da pagare per l'iscrizione in sovrannumero, il termine ultimo dell'iscrizione stessa e alcuni requisiti minimi che la Federazione richiede: appena ci sarà data indicazione formale del tutto, inseriremo questi elementi nel bando, verrà approvato un atto di indirizzo in giunta e poi il bando stesso verrà pubblicato. E' ormai questione di giorni, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. come detto, attendiamo la formalizzazione della Figc, per il resto siamo sostanzialmente pronti. Per l'iscrizione in sovrannumero c'è ancora tempo, ma vogliamo mettere chi rilancerà il calcio cittadino nelle condizioni di operare con più calma".

Barsanti accenna anche alla composizione della commissione che sarà di ausilio al Comune e ai suoi uffici nella scelta del soggetto destinato a far ripartire il calcio a Lucca: "Al suo interno, oltre che a rappresentanti del Comune, ci saranno professionisti con particolare riguardo agli aspetti legali e contabili, un rappresentante dei tifosi, un ex giocatore rossonero che è noto per la sua serietà e il suo contributo verso il mondo dello sport e, infine, alcune persone che per gli incarichi amministrativi avuti sono stati vicini al mondo dello sport e del calcio. Naturalmente, il loro apporto sarà a titolo gratuito".