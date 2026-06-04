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Mercato, per la difesa avanza Biasiol

mercoledì, 10 giugno 2026, 07:47

Potrebbe arrivare dalla serie C il rinforzo per la difesa rossonera nella prossima stagione: la Lucchese sarebbe infatti molto vicina ad assicurarsi le prestazioni di Eric Biasiol (foto dal profilo Fb del giocatore), difensore classe 1997 con passaporto croato, che nella stagione appena conclusa era al Foggia dove era arrivato nel mercato di gennaio dall'Heraclea dopo aver giocato 20 gare e realizzato un gol. Con la maglia dei satanelli ha, da allora, disputato sette gare.

Tante le trattative in corso e tra esse ci sarebbe anche quella per portare a Lucca l'attaccante spagnolo Dani Munoz, la scorsa stagione al Savoia con cui ha vinto il campionato di Serie D. Nella formazione campana il classe 1996 ha realizzato 11 reti. E sempre per il reparto offensivo, attenzione a Gabriele Kernezo, classe 1997, attaccante esterno, ultima stagione nella Nocerina dove ha realizzato sei gol in 31 gare. Infine, secondo la redazione www.notiziariodelcalcio.com, la società rossonera sarebbe vicina anche a Mirko Ferrante, centrocampista classe 2003, lo scorso anno al Trastevere.