Mercato, per la difesa avanza Biasiol

Porta Elisa News
mercoledì, 10 giugno 2026, 07:47
Potrebbe arrivare dalla serie C il rinforzo per la difesa rossonera nella prossima stagione: la Lucchese sarebbe infatti molto vicina ad assicurarsi le prestazioni di Eric Biasiol (foto dal profilo Fb del giocatore), difensore classe 1997 con passaporto croato, che nella stagione appena conclusa era al Foggia dove era arrivato nel mercato di gennaio dall'Heraclea dopo aver giocato 20 gare e realizzato un gol. Con la maglia dei satanelli ha, da allora, disputato sette gare.
Tante le trattative in corso e tra esse ci sarebbe anche quella per portare a Lucca l'attaccante spagnolo Dani Munoz, la scorsa stagione al Savoia con cui ha vinto il campionato di Serie D. Nella formazione campana il classe 1996 ha realizzato 11 reti. E sempre per il reparto offensivo, attenzione a Gabriele Kernezo, classe 1997, attaccante esterno, ultima stagione nella Nocerina dove ha realizzato sei gol in 31 gare. Infine, secondo la redazione www.notiziariodelcalcio.com, la società rossonera sarebbe vicina anche a Mirko Ferrante, centrocampista classe 2003, lo scorso anno al Trastevere.
mercoledì, 10 giugno 2026, 18:01
Primo riparto, sia pure parziale, per il fallimento della Lucchese 1905, intervenuto nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà. E' infatti stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. Intanto, a Rimini...
lunedì, 8 giugno 2026, 14:30
Dopo la ripartenza dell’anno scorso, affrontata con impegno, investimenti economici, passione e infinita volontà, i risultati sportivi meritatamente ottenuti nel corso alimentano una rinnovata aspettativa di affrontare, ancora una volta da protagonisti, la nuova categoria conquistata
domenica, 7 giugno 2026, 09:14
L'attacco rossonero destinato ad arricchirsi con le prestazioni di Dorin Sirbu, esterno di origine moldava che nell'ultima stagione ha vestito in serie D la maglia della Flaminia Civita Castellana dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze. Nel mirino anche alcuni under sempre di formazioni laziali
giovedì, 4 giugno 2026, 08:14
Tutto tace, almeno apparentemente, ma la società rossonera è impegnata su più fronti e sono attese novità già nelle prossime settimane: ufficializzazione del tecnico, nuovi arrivi e conferme, progetto stadio: sarà un giugno caldo