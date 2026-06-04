Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Mercato, per la difesa avanza Biasiol

mercoledì, 10 giugno 2026, 07:47

Potrebbe arrivare dalla serie C il rinforzo per la difesa rossonera nella prossima stagione: la Lucchese sarebbe infatti molto vicina ad assicurarsi le prestazioni di Eric Biasiol (foto dal profilo Fb del giocatore), difensore classe 1997 con passaporto croato, che nella stagione appena conclusa era al Foggia dove era arrivato nel mercato di gennaio dall'Heraclea dopo aver giocato 20 gare e realizzato un gol. Con la maglia dei satanelli ha, da allora, disputato sette gare.

Tante le trattative in corso e tra esse ci sarebbe anche quella per portare a Lucca l'attaccante spagnolo Dani Munoz, la scorsa stagione al Savoia con cui ha vinto il campionato di Serie D. Nella formazione campana il classe 1996 ha realizzato 11 reti. E sempre per il reparto offensivo, attenzione a Gabriele Kernezo, classe 1997, attaccante esterno, ultima stagione nella Nocerina dove ha realizzato sei gol in 31 gare. Infine, secondo la redazione www.notiziariodelcalcio.com, la società rossonera sarebbe vicina anche a Mirko Ferrante, centrocampista classe 2003, lo scorso anno al Trastevere.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 10 giugno 2026, 18:01

Fallimento Lucchese 1905, escusse le fideiussioni del Gruppo Bulgarella

Primo riparto, sia pure parziale, per il fallimento della Lucchese 1905, intervenuto nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà. E' infatti stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. Intanto, a Rimini...

lunedì, 8 giugno 2026, 14:30

La Lucchese è rinata, la Lucchese ha bisogno (chiaramente) di crescere

Dopo la ripartenza dell’anno scorso, affrontata con impegno, investimenti economici, passione e infinita volontà, i risultati sportivi meritatamente ottenuti nel corso alimentano una rinnovata aspettativa di affrontare, ancora una volta da protagonisti, la nuova categoria conquistata

ESSECIstampa

domenica, 7 giugno 2026, 09:14

Mercato, praticamente fatta per Sirbu

L'attacco rossonero destinato ad arricchirsi con le prestazioni di Dorin Sirbu, esterno di origine moldava che nell'ultima stagione ha vestito in serie D la maglia della Flaminia Civita Castellana dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze. Nel mirino anche alcuni under sempre di formazioni laziali

giovedì, 4 giugno 2026, 08:14

Lucchese, tutte le partite da chiudere

Tutto tace, almeno apparentemente, ma la società rossonera è impegnata su più fronti e sono attese novità già nelle prossime settimane: ufficializzazione del tecnico, nuovi arrivi e conferme, progetto stadio: sarà un giugno caldo

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px