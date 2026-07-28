Ritiro di Castelnuovo, ultimo giorno

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giovedì, 30 luglio 2026, 08:27

Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato. Ora in avanti sono in nove: possibili uscite in vista

mercoledì, 29 luglio 2026, 18:06

Pardini e Barsanti si sono recati nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana per incontrare i giocatori e la dirigenza in vista del prossimo campionato. Il sindaco e il vice: "Lucchese e Comune, stesso obiettivo: dotare la città di un Porta Elisa moderno e adeguato a qualsiasi categoria, che possa...

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:37

Ultimi giorni di preparazione a Castelnuovo Garfagnana, dove venerdì i rossoneri disputeranno la loro seconda amichevole, con ogni probabilità contro la formazione di casa. Intanto in attacco arriva anche Lombardi e il reparto comincia ad essere davvero molto nutrito. Per il momento, nessuna indicazione sul numero degli abbonati

martedì, 28 luglio 2026, 08:44

Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol