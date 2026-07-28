Ritiro di Castelnuovo, ultimo giorno

Porta Elisa News
venerdì, 31 luglio 2026, 08:23
Si chiude con il secondo allenamento congiunto, stavolta contro la Rappresentativa Castelnuovo, il ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana: fischio d'inizio alle ore 17,30 allo stadio Nardini con ingresso gratuito.
Otto giorni intensi di lavoro che sono serviti a mister Bernardini per riuscire a iniziare a far passare i suoi concetti di gioco a un gruppo che è in larghissima parte nuovo, un ritiro che ha nel frattempo visto crescere il numero dei giocatori con l'arrivo di ben altri tre attaccanti (due esterni e un centravanti).
giovedì, 30 luglio 2026, 08:27
Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato. Ora in avanti sono in nove: possibili uscite in vista
mercoledì, 29 luglio 2026, 18:06
Pardini e Barsanti si sono recati nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana per incontrare i giocatori e la dirigenza in vista del prossimo campionato. Il sindaco e il vice: "Lucchese e Comune, stesso obiettivo: dotare la città di un Porta Elisa moderno e adeguato a qualsiasi categoria, che possa...
mercoledì, 29 luglio 2026, 08:37
Ultimi giorni di preparazione a Castelnuovo Garfagnana, dove venerdì i rossoneri disputeranno la loro seconda amichevole, con ogni probabilità contro la formazione di casa. Intanto in attacco arriva anche Lombardi e il reparto comincia ad essere davvero molto nutrito. Per il momento, nessuna indicazione sul numero degli abbonati
martedì, 28 luglio 2026, 08:44
Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol