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Sindaco e vice sindaco nel ritiro dei rossoneri: "Conferenza stampa con la società dopo Ferragosto"

mercoledì, 29 luglio 2026, 18:06

Lo avevano promesso, lo hanno fatto. Il sindaco Mario Pardini e il vice sindaco nonché assessore allo Sport Fabio Barsanti, accompagnati dal capo di gabinetto Placido, si sono recati questa mattina in vista nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana. Una visita programmata e che è servita per ribadire la vicinanza alla società rossonera anche sulla questione stadio.

"In questi giorni – scrive il sindaco Pardini sul suo profilo Facebook –si è scritto molto. Io, come sempre, preferisco parlare con i fatti.Il fatto è che Comune e Lucchese condividono lo stesso obiettivo: dare alla città uno stadio moderno, all’altezza della sua storia e del suo futuro. Come amministrazione comunale stiamo investendo nello sport e nella Lucchese come non accadeva da molti anni. Le nuove torri faro ne sono un esempio concreto: il progetto è pronto e le risorse sono già stanziate. Allo stesso tempo, siamo di fronte a un Presidente serio, che sta investendo con convinzione sulla Lucchese e su Lucca.Ed è proprio per questo che sono fiducioso. Quando si condivide lo stesso obiettivo, le soluzioni si trovano. Ognuno farà la propria parte, nel rispetto dei ruoli e dei tempi necessari, perché un’opportunità come questa merita di essere portata fino in fondo. Con il Presidente Brunori ci siamo dati appuntamento dopo Ferragosto per una conferenza stampa congiunta, nella quale faremo il punto sul percorso e sui prossimi passi. Ai tifosi e a tutta la città voglio dire una cosa semplice: questa è un’opportunità che Lucca deve saper cogliere. Le occasioni più importanti si costruiscono con la collaborazione. E sono convinto che, continuando a giocare la stessa partita, riusciremo a vincerla insieme. Amministrazione comunale e Lucchese hanno lo stesso obiettivo: dotare la città di un Porta Elisa moderno e adeguato a qualsiasi categoria, che possa favorire la nascita di un progetto duraturo e riportare la Pantera il più in alto possibile".

"Con il presidente Matteo Brunori – ha scritto il vice sindaco Barsanti sempre su Facebook – il rapporto è costante; tuttavia, dopo le ‘polemiche’ di questi giorni, abbiamo sentito il bisogno reciproco di vederci, parlare e, se mai ce ne fosse stato bisogno, di continuare l’allineamento necessario per arrivare alla meta. In questi giorni ho letto di tutto: inesattezze, teorie strampalate, paragoni infelici e talvolta anche offese. Poco male, chi ricopre un ruolo come il nostro c’è abituato e quando vi è passione, amore e dedizione verso una ‘causa’ - com’è a tutti gli effetti quella della Lucchese - tutto è affrontabile.

Ringrazio però coloro che ci hanno manifestato e ci stanno manifestando fiducia, perché questa partita va giocata e vinta tutti insieme. In queste settimane ho scelto la strada del silenzio e del lavoro e, d’accordo con la società, dopo Ferragosto faremo un punto insieme, parlando alla città di ciò che vorremo fare. Lo abbiamo sempre detto e, credo, anche dimostrato coi fatti: vogliamo far crescere lo sport a 360º in questa città e la Lucchese è un pilastro fondamentale di questo progetto. Lungo e difficoltoso, senza dubbio, ma anche stimolante e avvincente".