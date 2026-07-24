Lucchese, c'è attesa per la maglia della prossima stagione

Porta Elisa News
lunedì, 27 luglio 2026, 08:48
Chi era a Castelnuovo Garfagnana sabato scorso o chi semplicemente ha visto le immagini dell'amichevole della Lucchese ha potuto notare che la formazione di mister Bernardini ha indossato una nuova muta rossonera, diversa da quella della scorsa stagione che fu particolarmente apprezzata e che riportava bordi in color oro.
La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà però quella che verrà utilizzata per la prossima stagione ormai imminente: questa muta sarà quella a disposizione del settore giovanile. Per la prima squadra si attende una divisa che sarà creata ad hoc da Kappa che resta insieme a Studio Sport il fornitore per la prossima stagione. C'è molta curiosità per capire come sarà realizzata e anche se saranno due o tre le divise a disposizione: lo scorso anno furono due, ma generalmente le mute sono tre. La seconda e l'eventuale terza di che colore saranno? Servirà ancora tempo per scoprirlo.
domenica, 26 luglio 2026, 12:32
Il vice sindaco a La Nazione: “Attendiamo il progetto: l'obiettivo è legare al progetto stadio anche il centro sportivo, perché giusto che il presidente investa in città. Siamo allineati, l'obiettivo è comune: portare la Lucchese in alto ma dotare anche la città di impianti che siano finalmente adeguati"
sabato, 25 luglio 2026, 19:18
Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"
sabato, 25 luglio 2026, 16:53
Rossoneri impegnati nel primo appuntamento stagionale contro una Rappresentativa Garfagnana al Nardini di Castelnuovo: vittoria larga con tanti gol degli attaccanti che vanno a segno
venerdì, 24 luglio 2026, 15:27
Il sindaco a Gazzetta Lucchese: “Siamo di fronte ad una occasione per la città: abbiamo un imprenditore non di Lucca che ha investito e sta investendo sulla squadra e vuole investire anche sulle strutture e sulla città, è una occasione che spero tutta Lucca voglia cogliere, faremo la nostra parte"