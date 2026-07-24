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Lucchese, c'è attesa per la maglia della prossima stagione

lunedì, 27 luglio 2026, 08:48

Chi era a Castelnuovo Garfagnana sabato scorso o chi semplicemente ha visto le immagini dell'amichevole della Lucchese ha potuto notare che la formazione di mister Bernardini ha indossato una nuova muta rossonera, diversa da quella della scorsa stagione che fu particolarmente apprezzata e che riportava bordi in color oro.

La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà però quella che verrà utilizzata per la prossima stagione ormai imminente: questa muta sarà quella a disposizione del settore giovanile. Per la prima squadra si attende una divisa che sarà creata ad hoc da Kappa che resta insieme a Studio Sport il fornitore per la prossima stagione. C'è molta curiosità per capire come sarà realizzata e anche se saranno due o tre le divise a disposizione: lo scorso anno furono due, ma generalmente le mute sono tre. La seconda e l'eventuale terza di che colore saranno? Servirà ancora tempo per scoprirlo.