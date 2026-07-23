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Porta Elisa, Barsanti: "Si deve lavorare insieme"

domenica, 26 luglio 2026, 12:32

“Lucchese e Comune devono lavorare insieme: l'obiettivo è il solito”: lo ha affermato in una intervista al quotidiano La Nazione oggi in edicola il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Barsanti durante la quale ha affrontato il tema dello sport cittadino a 360°. Circa la Lucchese e la vicenda stadio, Barsanti ha invitato a lavorare a fianco perché gli obiettivi sono i soliti, sottolineando che questi mesi non sono stati inutili.

“Non c'è immobilismo – ha spiegato – semmai la lentezza un po' classica della burocrazia, ma questi mesi sono serviti perché la società presentasse il progetto nelle migliori condizioni possibili, perché l'obiettivo nostro è rifare il Porta Elisa e ed è obiettivo anche del presidente Brunori: il messaggio ia tifosi che è la nostra direzione è quella, al presidente diciamo di andare avanti insieme”.

“Attendiamo il progetto – ha aggiunto – l'obiettivo è legare al progetto stadio anche il centro sportivo, perché giusto che il presidente investa in città. Siamo allineati, l'obiettivo è comune: portare la Lucchese in alto ma dotare anche la città di impianti che siano finalmente adeguati. Il centro sportivo? Serve che sorga una casa per la Lucchese dove possa progettare il suo futuro, al momento stiamo tamponando con varie strutture per arrivare a quello obiettivo. Interesse nostro, è che la Lucchese arrivi più in alto possibile e finalmente c'è qualcuno che ha lo stesso interesse: si deve lavorare insieme”.