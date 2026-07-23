Lucchese-Rappresentativa Garfagnana: 7-0

Porta Elisa News
sabato, 25 luglio 2026, 16:53
Di fronte a circa 200 tifosi è partita con una netta vittoria la stagione della Lucchese: al Nardini di Castelnuovo, sia pure con la forma dell'allenamento congiunto, i rossoneri hanno affrontato il loro primo avversario sotto gli occhi del presidente Brunori, del direttore generale Gianni e del consulente di mercato Albanesi.
Contro la Rappresentativa della Garfagnana, che ha schierato una buona parte di giocatori che militano nel Piazza al Serchio (Prima Categoria), i rossoneri si sono schierati inizialmente con un 4-3-3 che ha visto alcuni degli acquisti estivi di punta partire dalla panchina.
L'equilibrio è durato lo spazio di quattro minuti, con Ragghianti subito in gol. Poi gara naturalmente a senso unico, contraddistinta da qualche tentativo individuale forse di troppo con una formazione che sin dalla prima uscita è parsa concepita per giocare palla a terra con rapidi scambi e inserimenti continui. I ritmi richiesti, c'è da giurarci, saranno alti. Al 30' il raddoppio di Onu, lesto a riprendere una respinta del portiere su una punizione da fuori di capitan Santeramo. La Rappresentativa si fa notare in avanti al 35': Sirbu provoca un rigore su Haoudi. Dal dischetto, lo stesso Haoudi si fa parare il penalty da Vespier. Due minuti dopo il tris di Biasiol sugli sviluppi di un corner. E allo scadere, numero di Fedato che mette Ragghianti in condizione di siglare il poker.
Come prevedibile, nella ripresa mister Bernardini, che dalla panchina dispensa per tutta la gara indicazioni, cambia tutti. Ma la trama, fatta di passaggi rapidi, possesso e accelerazioni, resta la stessa. Mancano però le conclusioni in porta, troppo spesso murate dalla difesa della Rappresentativa che va invece vicina al gol con Haoudi che si vede parare splendidamente la conclusione da Gaucci. Al 31' Baldari ruba un bel pallone e innesca un contropiede concluso da Lorusso che sigla la quinta rete. Sul finire della gara, con la Rappresentativa che comunque tiene il campo, la Lucchese va ancora in gol al termine di una bella combinazione che mette Olivieri (uno dei più reattivi tra quelli schierati nella ripresa) davanti al portiere. E' il sesto gol che chiude la gara, venerdì, sempre al Nardini, si replica, salvo sorprese con il Castelnuovo Garfagnana.
Lucchese-Rappresentativa Garfagnana: 7-0
Lucchese 1° tempo: Vespier, Zitelli, Massari, Biasiol, Santeramo, Mele, Sirbu, Onu, Ragghianti, Fedato, Ferrante. A disp. Guacci, Olivieri, Berardi, Cadili, Labriola, Picchi, Dionisi, Baldari, Lorusso, Cristofani, Rega. All. Bernardini.
Lucchese 2° tempo: Guacci, Olivieri, Berardi, Cadili, Cristofani, Baldari, Labriola, Picchi, Dionisi, Lorusso, Rega.
Rappresentativa Garfagnana: Cintolesi, Inglese, Pietrazzini, Tortelli, Valienzi, Bjaze, Lucchesi, Ferri, Orsi, Cassettai, Haoudi. A disp. Rossi, Giusti, Gullaci, Grandini, Dini, Bjaze, Turri, Malatesta. All. Pancetti.
Reti: 4' pt e 45' pt Ragghianti, 30' pt Onu, 37' pt Biasiol, 31' e 45' st Lorusso, 43' st Olivieri.
sabato, 25 luglio 2026, 19:18
Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"
venerdì, 24 luglio 2026, 15:27
Il sindaco a Gazzetta Lucchese: “Siamo di fronte ad una occasione per la città: abbiamo un imprenditore non di Lucca che ha investito e sta investendo sulla squadra e vuole investire anche sulle strutture e sulla città, è una occasione che spero tutta Lucca voglia cogliere, faremo la nostra parte"
giovedì, 23 luglio 2026, 20:14
Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole
giovedì, 23 luglio 2026, 11:28
Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...