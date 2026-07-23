Lucchese-Rappresentativa Garfagnana: 7-0

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 25 luglio 2026, 19:18

Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"

venerdì, 24 luglio 2026, 15:27

Il sindaco a Gazzetta Lucchese: “Siamo di fronte ad una occasione per la città: abbiamo un imprenditore non di Lucca che ha investito e sta investendo sulla squadra e vuole investire anche sulle strutture e sulla città, è una occasione che spero tutta Lucca voglia cogliere, faremo la nostra parte"

giovedì, 23 luglio 2026, 20:14

Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole

giovedì, 23 luglio 2026, 11:28

Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...