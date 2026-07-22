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Porta Elisa, la replica di Pardini: "E' una priorità dotarsi di un nuovo stadio, faremo ogni sforzo"

venerdì, 24 luglio 2026, 15:27

di fabrizio vincenti

“Sappiamo che è una priorità per la città dotarsi di uno stadio e faremo ogni sforzo in tal senso”: ecco la risposta a Gazzetta Lucchese del sindaco Mario Pardini dopo che il presidente rossonero Matteo Brunori aveva manifestato perplessità sulla "interlocuzione infinita" circa il progetto di ammodernamento dello stadio Porta Elisa. Il primo cittadino ribadisce che lo stadio è una priorità, garantendo che ogni sforzo verrà fatto per arrivare a una soluzione.

“Siamo di fronte ad una occasione per la città: abbiamo un imprenditore non di Lucca che ha investito e sta investendo sulla squadra e vuole investire anche sulle strutture e sulla città, è una occasione che spero tutta la città voglia cogliere. Mi auguro che tutta Lucca possa cogliere questa importante opportunità, noi comunque ci siamo perché sappiamo che è una priorità per la città dotarsi di uno stadio e faremo ogni sforzo in tal senso”.

In molti lamentano la lunghezza dell'interlocuzione con il Comune, in primis anche il presidente della Lucchese Matteo Brunori.

“Si tratta di una ipotesi importante e complessa che ha i suoi tempi, ricordo che a Pisa e Arezzo ne parlano da anni, qui abbiamo iniziato a dialogare pochi mesi fa. Ciò non toglie che il progetto è prioritario ed è un progetto che può far crescere la città. Da imprenditore lo capisco, ma i tempi servono per creare le migliori condizioni possibili, la burocrazia è lenta, ma servono tutti i passaggi per poter arrivare a un progetto definitivo: siamo i primi ad aver fretta”.

Può garantire che l'amministrazione comunale, nella sua interezza, sia nella parte politica che tecnica, è convinta sulla necessità di dotare la città di un impianto moderno?

“Posso parlare a nome dell'amministrazione che rappresento: ho la convinzione che tutti siano convinti che serva uno stadio moderno, ma in ogni caso, io sono il sindaco che dirige l'amministrazione stessa e farò da garante affinché si possa arrivare in porto, ovviamente quando arriverà il progetto”.

Quali sono i passi necessari?

“Serve che venga depositato formalmente un progetto, da lì in poi parte l'iter previsto e che coinvolge altri soggetti. Come amministrazione comunale abbiamo cercato di lavorare per avere le migliori condizioni possibili per la presentazione”.

Nel caso in questione, ci sarebbe una quota di partecipazione ai costi da parte del Comune?

“Abbiamo già investito come nessuno faceva da tantissimo nel Porta Elisa e abbiamo già stanziato i soldi e il progetto pronto anche per le torri faro che risalgono agli anni '70 del secolo scorso: premesso che sullo stadio dipenderà dal progetto presentato, siamo pronti a fare la nostra parte. Ricordo comunque che un gran numero di stadi italiani che sono stati rifatti hanno visto la gestione e la partecipazione delle stesse società”.

Sul centro sportivo a che punto siete?

“Sullo stadio, il ruolo del Comune è fondamentale, sul centro sportivo siamo uno degli interlocutori, visto che la sua eventuale realizzazione sarebbe anche su terreni privati”.

Andrà a seguire i rossoneri in ritiro?

“Sì, senz'altro. Non so ancora in quale giorno ma andremo a trovare la squadra e la dirigenza a Castelnuovo Garfagnana”.