Mercato, ecco un altro portiere: è Guacci della Salernitana

Porta Elisa News
giovedì, 23 luglio 2026, 08:38
Da giorni si parlava di un secondo portiere classe 2008 e dopo che alcune trattative non sono andate a compimento, ecco che la Lucchese ha raggiunto l'accordo per Marco Guacci, portiere che nello scorso campionato ha difeso la porta della Salernitana Primavera 2.
Guacci ha totalizzato una trentina di presenze in stagione, si tratta di un estremo difensore che da due anni era a Salerno, mentre in precedenza ha vestito alcune maglie di squadre giovanili pugliesi, essendo nativo di Altamura. La sensazione è che l'arrivo di Guacci non ha chiuso il calciomercato rossonero: mancano ancora due-tre elementi sia a centrocampo che in attacco, in questo caso come punta centrale.
giovedì, 23 luglio 2026, 20:14
Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole
giovedì, 23 luglio 2026, 11:28
Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...
mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26
Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio
lunedì, 20 luglio 2026, 18:37
Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"