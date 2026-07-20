Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Mercato, ecco un altro portiere: è Guacci della Salernitana

giovedì, 23 luglio 2026, 08:38

Da giorni si parlava di un secondo portiere classe 2008 e dopo che alcune trattative non sono andate a compimento, ecco che la Lucchese ha raggiunto l'accordo per Marco Guacci, portiere che nello scorso campionato ha difeso la porta della Salernitana Primavera 2.

Guacci ha totalizzato una trentina di presenze in stagione, si tratta di un estremo difensore che da due anni era a Salerno, mentre in precedenza ha vestito alcune maglie di squadre giovanili pugliesi, essendo nativo di Altamura. La sensazione è che l'arrivo di Guacci non ha chiuso il calciomercato rossonero: mancano ancora due-tre elementi sia a centrocampo che in attacco, in questo caso come punta centrale. 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 23 luglio 2026, 20:14

Lucchese, cominciato il ritiro di Castelnuovo

Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole

giovedì, 23 luglio 2026, 11:28

Stadio, Brunori accende la miccia: "Stiamo riflettendo, interlocuzione infinita"

Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...

ESSECIstampa

mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26

Mercato, rescindono Camilli, Ennached e Chiesa

Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio

lunedì, 20 luglio 2026, 18:37

Lucchese, cominciata la preparazione

Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px