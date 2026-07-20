Mercato, ecco un altro portiere: è Guacci della Salernitana

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giovedì, 23 luglio 2026, 20:14

Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole

giovedì, 23 luglio 2026, 11:28

Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...

mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26

Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio

lunedì, 20 luglio 2026, 18:37

Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"