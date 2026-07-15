Mercato, per la difesa arriva Olivieri

Porta Elisa News
lunedì, 20 luglio 2026, 18:32
La Lucchese Calcio comunica di aver acquisito, in prestito dall’Empoli, le prestazioni sportive di Alessandro Olivieri. Olivieri è un terzino destro nato a Lucca il 9 febbraio 2007.
Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli fino alla Primavera 1, nella stagione appena conclusa si è trasferito in prestito al Napoli, dove ha militato nuovamente nel campionato Primavera 1, prendendo parte anche alla UEFA Youth League. Si aggregherò alla squadra nei prossimi giorni.
lunedì, 20 luglio 2026, 18:37
Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"
sabato, 18 luglio 2026, 14:44
Tutto ormai pronto per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che sarà dal 23 al 31 luglio prossimi: la Lucchese ha comunicato il programma e annunciato i nomi dei convocati che saranno agli ordini di mister Bernardini a cominciare da lunedì prossimo a Saltocchio
giovedì, 16 luglio 2026, 15:15
E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...
mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54
Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti, lo scorso campionato al Victor San Marino