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Lucchese, cominciata la preparazione

lunedì, 20 luglio 2026, 18:37

Sul terreno di Saltocchio è cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori dopo alcuni controlli medici di rito, si sono ritrovati questo pomeriggio per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni. "Abbiamo dato loro il benvenuto – spiega – e detto loro che saranno seguiti da uno staff di prim'ordine. Poi abbiamo ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e che di questo i giocatori devono tenere di conto, anche nel rispetto che si deve a questa tifoseria e poi abbiamo chiesto loro di dare il massimo come impegno e abnegazione, requisiti fondamentali per poter disputare una stagione importante".

Poi, agli ordini di mister Bernardini e del suo staff, i primi calci al pallone con il torello e a seguire scatti, esercizi con ostacoli e scambi rapidi con il pallone a gruppi di 5-6 giocatori e via via il classico di ogni allenamento di inizio stagione con i collaboratori del tecnico che si sono sin da subito fatti sentire sotto gli occhi di patron Brunori e di tutto i quadri dirigenziali. Nei prossimi due giorni, ancora allenamenti a Saltocchio prima di salire a Castelnuovo Garfagnana per il raduno che comincerà giovedì 23.