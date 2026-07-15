Lucchese, cominciata la preparazione

Porta Elisa News
lunedì, 20 luglio 2026, 18:37
Sul terreno di Saltocchio è cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori dopo alcuni controlli medici di rito, si sono ritrovati questo pomeriggio per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni. "Abbiamo dato loro il benvenuto – spiega – e detto loro che saranno seguiti da uno staff di prim'ordine. Poi abbiamo ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e che di questo i giocatori devono tenere di conto, anche nel rispetto che si deve a questa tifoseria e poi abbiamo chiesto loro di dare il massimo come impegno e abnegazione, requisiti fondamentali per poter disputare una stagione importante".
Poi, agli ordini di mister Bernardini e del suo staff, i primi calci al pallone con il torello e a seguire scatti, esercizi con ostacoli e scambi rapidi con il pallone a gruppi di 5-6 giocatori e via via il classico di ogni allenamento di inizio stagione con i collaboratori del tecnico che si sono sin da subito fatti sentire sotto gli occhi di patron Brunori e di tutto i quadri dirigenziali. Nei prossimi due giorni, ancora allenamenti a Saltocchio prima di salire a Castelnuovo Garfagnana per il raduno che comincerà giovedì 23.
lunedì, 20 luglio 2026, 18:32
Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli fino alla Primavera 1, nella stagione appena conclusa si è trasferito in prestito al Napoli, dove ha militato nuovamente nel campionato Primavera 1, prendendo parte anche alla UEFA Youth League. Si aggregherò alla squadra nei prossimi giorni
sabato, 18 luglio 2026, 14:44
Tutto ormai pronto per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che sarà dal 23 al 31 luglio prossimi: la Lucchese ha comunicato il programma e annunciato i nomi dei convocati che saranno agli ordini di mister Bernardini a cominciare da lunedì prossimo a Saltocchio
giovedì, 16 luglio 2026, 15:15
E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...
mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54
Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti, lo scorso campionato al Victor San Marino