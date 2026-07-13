Lucchese, ecco i convocati e il programma del ritiro

Porta Elisa News
sabato, 18 luglio 2026, 14:44
Tutto ormai pronto per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che sarà dal 23 al 31 luglio prossimi: la Lucchese ha comunicato il programma e annunciato i nomi dei convocati agli ordini di mister Bernardini a cominciare da lunedì prossimo a Saltocchio
La squadra soggiornerà presso l’Hotel La Lanterna e sosterrà gli allenamenti presso lo stadio comunale Alessio Nardini. I rossoneri si ritroveranno agli ordini di mister Bernardini nella mattinata di lunedì 20 luglio allo Stadio Porta Elisa per sostenere test e visite mediche. Da quel giorno, in seduta pomeridiana, inizieranno le attività a Saltocchio fino a mercoledì 22 luglio.
Giovedì 23 luglio, scatta il ritiro con una sessione pomeridiana di allenamento. Venerdì 24 luglio, allenamento doppia seduta; sabato 25 luglio la prima amichevole con una Rappresentativa Garfagnana (con orario da definire). Domenica 26 luglio, sessione mattutina di allenamento, lunedì 27 luglio, allenamento con doppia seduta, martedì e mercoledì 28 e 29 luglio ancora allenamento con doppia seduta. Per giovedì 30 luglio prevista una pomeridiana di allenamento e per venerdì 31 luglio una amichevole ancora da definire per la fine del ritiro.
Ecco l'elenco dei convocati che comprende anche alcuni dei rossoneri della scorsa stagione.
Portieri: Salah Ennached, Alberto Milan, Cristian Vannini e Gioele Vespier.
Difensori: Tommaso Benvenuti, Alessandro Berardi, Eric Biasiol, Andrea Cadili, Riccardo Chiesa, Gabriele Cristofani, Lorenzo Massari, Niccolò Pupeschi, Salvatore Santeramo, Maikol Xeka, Emiliano Zitelli.
Centrocampisti: Giacomo Baldari, Mirco Ferrante, Valerio Labriola, Francesco Mele, Mateo Onu, Alberto Picchi, Mattia Suriano.
Attaccanti: Federico Dionisi, Francesco Fedato, Gabriele Kernezo, Davide Lorusso, Martino Ragghianti, Saul Rega, Dorin Sirbu.
giovedì, 16 luglio 2026, 15:15
E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...
mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54
Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti, lo scorso campionato al Victor San Marino
martedì, 14 luglio 2026, 14:46
Deposito della documentazione a tempo di record (nel primo giorno utile) e via libera della Lega Nazionale Dilettanti che è arrivato già oggi: la Lucchese è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, come conferma una nota della società rossonera
lunedì, 13 luglio 2026, 19:09
Colpo grosso della società rossonera che, dopo settimane di trattative, si aggiudica anche il bomber ed ex capitano di Livorno, Ascoli e Frosinone andando a rinforzare ulteriormente un attacco già stellare