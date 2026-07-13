Lucchese, ecco i convocati e il programma del ritiro

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 16 luglio 2026, 15:15

E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...

mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54

Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti, lo scorso campionato al Victor San Marino

martedì, 14 luglio 2026, 14:46

Deposito della documentazione a tempo di record (nel primo giorno utile) e via libera della Lega Nazionale Dilettanti che è arrivato già oggi: la Lucchese è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, come conferma una nota della società rossonera

lunedì, 13 luglio 2026, 19:09

Colpo grosso della società rossonera che, dopo settimane di trattative, si aggiudica anche il bomber ed ex capitano di Livorno, Ascoli e Frosinone andando a rinforzare ulteriormente un attacco già stellare