Lucchese, c'è il via libera per l'iscrizione

Porta Elisa News
martedì, 14 luglio 2026, 14:46
Deposito della documentazione a tempo di record (nel primo giorno utile) e via libera della Lega Nazionale Dilettanti (dopo i relativi controlli) che è arrivato già oggi: la Lucchese è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, come conferma una nota della società rossonera.
"La Lucchese Calcio – si legge nella nota – comunica che, in data odierna, la Co Vi So D ha notificato l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2026-2027. La società prosegue così il percorso di avvicinamento alla nuova stagione sportiva, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa federale".
lunedì, 13 luglio 2026, 19:09
Colpo grosso della società rossonera che, dopo settimane di trattative, si aggiudica anche il bomber ed ex capitano di Livorno, Ascoli e Frosinone andando a rinforzare ulteriormente un attacco già stellare
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi