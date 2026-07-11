Lucchese, c'è il via libera per l'iscrizione

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lunedì, 13 luglio 2026, 19:09

Colpo grosso della società rossonera che, dopo settimane di trattative, si aggiudica anche il bomber ed ex capitano di Livorno, Ascoli e Frosinone andando a rinforzare ulteriormente un attacco già stellare

domenica, 12 luglio 2026, 07:24

La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà

sabato, 11 luglio 2026, 14:39

Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere

sabato, 11 luglio 2026, 11:44

Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi