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Lucchese, c'è il via libera per l'iscrizione

martedì, 14 luglio 2026, 14:46

Deposito della documentazione a tempo di record (nel primo giorno utile) e via libera della Lega Nazionale Dilettanti (dopo i relativi controlli) che è arrivato già oggi: la Lucchese è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, come conferma una nota della società rossonera.

"La Lucchese Calcio – si legge nella nota – comunica che, in data odierna, la Co Vi So D ha notificato l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2026-2027. La società prosegue così il percorso di avvicinamento alla nuova stagione sportiva, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa federale".

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