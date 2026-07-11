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Lucchese, l'attacco fa boom: arriva anche Dionisi!

lunedì, 13 luglio 2026, 19:09

Dopo tante indiscrezioni, la conferma ufficiale: Federico Dionisi è un nuovo giocatore della Lucchese. L'attaccante classe 1987 ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri lasciando Livorno dove era capitano e nella scorsa stagione aveva siglato 9 reti in 35 gare. Dionisi vanta una carriera fantastica che lo ha visto protagonista in ogni squadra in cui ha militato: dal Frosinone all'Ascoli, allo stesso Livorno dove ha militato più volte in carriera che lo ha portato per lungo tempo a calcare i campi di Serie B. in Serie D vanta l'esperienza di due anni fa sempre con gli amaranto dove in 30 presenze ha realizzato 14 gol, senza considerare altre 4 reti realizzate nella poule scudetto.

Federico Dionisi, nato a Rieti il 16 giugno 1987, è un attaccante di grande esperienza che vanta una lunga carriera tra Serie A, Serie B e Serie C. Cresciuto calcisticamente nel Monterotondo, con cui debutta in Serie D nella stagione 2003/04, l’anno successivo entra a far parte della rosa del Messina in Serie A. Dopo il ritorno al Monterotondo, prosegue il proprio percorso in Serie C2 con Cisco Roma e Celano.

Nel 2008 approda al Livorno e il 23 agosto 2009 debutta in Serie A nella sfida contro il Cagliari. Nel gennaio 2010 passa alla Salernitana, dove mette a segno 10 reti in 18 presenze in Serie B. Rientrato a Livorno nell’estate dello stesso anno, contribuisce alla promozione in Serie A conquistata attraverso i playoff, vinti nella finale contro l’Empoli.



Dopo una parentesi in Portogallo con l’Olhanense, nella massima serie lusitana, torna in Italia nel 2014 per iniziare la lunga esperienza con il Frosinone. In maglia giallazzurra diventa uno dei protagonisti della storia recente del club, conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2014/15 grazie anche ai suoi 14 gol e centrando un secondo salto di categoria nel 2017/18, quando, da capitano, guida i ciociari alla vittoria della finale playoff contro il Palermo. Chiude l’avventura a Frosinone con 209 presenze e 63 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.



Nel gennaio 2021 si trasferisce all’Ascoli, dove resta fino al 2023, sempre in Serie B. Nella stagione 2023/24 veste quindi la maglia della Ternana, prima di fare ritorno al Livorno. Con il club amaranto conquista la vittoria del campionato di Serie D e dello Scudetto di categoria, realizzando complessivamente 19 reti tra campionato e Poule Scudetto. Nella stagione 2025/26, sempre con il Livorno, disputa 35 partite e realizza 9 reti nel campionato di Serie C.