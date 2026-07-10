Mercato, Dionisi vicinissimo alla Lucchese

Porta Elisa News
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
"Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e quanto rappresentato per il Livorno": con queste parole il nel direttore sportivo del Livorno Alessandro Lucarelli ha chiuso a ogni ipotesi di rinnovo per l'attaccante che ormai è vicinissimo alla Lucchese.
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive ed è di quelli da far crescere ulteriormente il livello tecnico già molto alto della squadra rossonera dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso (capocannoniere assoluto della Serie D) e senza dimenticare la conferma di Fedato
Dionisi, attaccante classe 1987, con una carriera fantastica alle spalle che lo ha visto indossare (e segnare gol) con le maglie di Frosinone, Salernitana, Ascoli e appunto Livorno (tre volte), dove nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti.
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere
sabato, 11 luglio 2026, 11:44
Nuovo rinforzo per la difesa rossonera: è in arrivo l'esterno sinistro Tommaso Benvenuti, classe 2006. Originario di San Marino dove ha esordito anche nella Nazionale maggiore, è un prodotto del vivaio del Sassuolo con cui ha disputato due campionati. Attesa per gli sviluppi su Dionisi
sabato, 11 luglio 2026, 09:30
Continuano le ufficializzazioni in casa rossonera: la società ha reso noto che anche Sirbu e Ferrante sono ora a tutti gli effetti giocatori della Lucchese. Sono già undici, nel complesso, gli arrivi già a disposizione di mister Bernardini
venerdì, 10 luglio 2026, 14:53
Dopo la raffica dei giorni scorsi, ecco altri tre rossoneri che sono stati ufficializzati dalla società con una nota: si tratta di Lorusso, Biasol e Massari, destinati a rinforzare attacco e difesa della squadra di mister Bernardini