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Mercato, Dionisi vicinissimo alla Lucchese

domenica, 12 luglio 2026, 07:24

"Ho voluto comunicare a Federico Dionisi che purtroppo non farà parte del Livorno, pur ringraziandola per quanto ha fatto e quanto rappresentato per il Livorno": con queste parole il nel direttore sportivo del Livorno Alessandro Lucarelli ha chiuso a ogni ipotesi di rinnovo per l'attaccante che ormai è vicinissimo alla Lucchese.

La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive ed è di quelli da far crescere ulteriormente il livello tecnico già molto alto della squadra rossonera dopo gli arrivi di Sirbu, Kernezo e Lorusso (capocannoniere assoluto della Serie D) e senza dimenticare la conferma di Fedato 

Dionisi, attaccante classe 1987, con una carriera fantastica alle spalle che lo ha visto indossare (e segnare gol) con le maglie di Frosinone, Salernitana, Ascoli e appunto Livorno (tre volte), dove nella scorsa stagione ha messo a segno 9 reti.  

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