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Mercato, Benvenuti approda in rossonero

mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54

Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti. 

Tommaso Benvenuti è un difensore nato a San Marino il 3 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, nella stagione 2023/24 debutta tra i grandi con la maglia della Victor San Marino, in Serie D, collezionando 21 presenze al suo primo campionato.

Rientrato al Sassuolo, nella stagione successiva si afferma come titolare della formazione Primavera, con cui conquista la Supercoppa Primavera 2024 e raggiunge le semifinali scudetto del campionato Primavera 1. Anche nel 2025/26 fa parte della rosa neroverde.

Nonostante la giovane età, Benvenuti ha già maturato una significativa esperienza internazionale, collezionando 9 presenze con la Nazionale maggiore di San Marino e prendendo parte alle qualificazioni ai Mondiali 2026.

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