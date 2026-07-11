Mercato, Benvenuti approda in rossonero

Porta Elisa News
mercoledì, 15 luglio 2026, 18:54
Ancora un arrivo in casa rossonera, stavolta per rinforzare il reparto difensivo: la Lucchese ha comunicato ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Benvenuti.
Tommaso Benvenuti è un difensore nato a San Marino il 3 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, nella stagione 2023/24 debutta tra i grandi con la maglia della Victor San Marino, in Serie D, collezionando 21 presenze al suo primo campionato.
Rientrato al Sassuolo, nella stagione successiva si afferma come titolare della formazione Primavera, con cui conquista la Supercoppa Primavera 2024 e raggiunge le semifinali scudetto del campionato Primavera 1. Anche nel 2025/26 fa parte della rosa neroverde.
Nonostante la giovane età, Benvenuti ha già maturato una significativa esperienza internazionale, collezionando 9 presenze con la Nazionale maggiore di San Marino e prendendo parte alle qualificazioni ai Mondiali 2026.
martedì, 14 luglio 2026, 14:46
Deposito della documentazione a tempo di record (nel primo giorno utile) e via libera della Lega Nazionale Dilettanti che è arrivato già oggi: la Lucchese è regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, come conferma una nota della società rossonera
lunedì, 13 luglio 2026, 19:09
Colpo grosso della società rossonera che, dopo settimane di trattative, si aggiudica anche il bomber ed ex capitano di Livorno, Ascoli e Frosinone andando a rinforzare ulteriormente un attacco già stellare
domenica, 12 luglio 2026, 07:24
La società rossonera è sulle sue tracce ormai da almeno due settimane ed ha puntato su lui convintamente per dare a mister Bernardini un attaccante centrale di prim'ordine. L'affare sembra ora alle battute conclusive, a maggior ragione dopo che il Livorno ha confermato che non rinnoverà
sabato, 11 luglio 2026, 14:39
Non si fermano le ufficializzazioni dei nuovi arrivi in casa rossonera: in giornata è arrivata la conferma che Alessandro Berardi, Francesco Mele e Mattia Suriano sono tre nuovi giocatori della Lucchese: ora tutte le attenzioni sono sull'attacco e su un altro portiere