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Mercato, rescindono Camilli, Ennached e Chiesa

mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26

Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio. La sensazione è che altri, considerando le dimensioni attuali della rosa, siano sulla via della partenza anche in considerazione del fatto che si attendono ancora tre-quattro innesti.

"La società – si legge in una nota – ringrazia Massimo, Salah e Riccardo per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in maglia rossonera, augurando a tutti e tre le migliori fortune per il prosieguo della carriera".