Mercato, rescindono Camilli, Ennached e Chiesa

Porta Elisa News
mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26
Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio. La sensazione è che altri, considerando le dimensioni attuali della rosa, siano sulla via della partenza anche in considerazione del fatto che si attendono ancora tre-quattro innesti.
"La società – si legge in una nota – ringrazia Massimo, Salah e Riccardo per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in maglia rossonera, augurando a tutti e tre le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
lunedì, 20 luglio 2026, 18:37
Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"
lunedì, 20 luglio 2026, 18:32
Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli fino alla Primavera 1, nella stagione appena conclusa si è trasferito in prestito al Napoli, dove ha militato nuovamente nel campionato Primavera 1, prendendo parte anche alla UEFA Youth League. Si aggregherò alla squadra nei prossimi giorni
sabato, 18 luglio 2026, 14:44
Tutto ormai pronto per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che sarà dal 23 al 31 luglio prossimi: la Lucchese ha comunicato il programma e annunciato i nomi dei convocati che saranno agli ordini di mister Bernardini a cominciare da lunedì prossimo a Saltocchio
giovedì, 16 luglio 2026, 15:15
E' iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, da lunedì prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture. Barsanti: "E' un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con...