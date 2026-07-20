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Stadio, Brunori accende la miccia: "Stiamo riflettendo, interlocuzione infinita"

giovedì, 23 luglio 2026, 11:28

Tanto tuonò che poi arrivò la prima pioggia: il presidente della Lucchese, da qualche giorno è ufficialmente tale, Matteo Brunori ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Nazione nella quale fa il punto a 360° dichiarandosi ottimista sul campionato e sugli sviluppi societari. Molto meno ottimismo, invece, sul fronte dei lavor di ammodernamento dello stadio e la costruzione del nuovo centro sportivo: i tempi si stanno dilatando, i dubbi cominciano inevitabilmente a crescere sulle reali intenzioni dell'amministrazione comunale di trovare un punto di accordo.

«Premetto – spiega nell'intervista – che non sono favorevole a un impianto definitivamente di proprietà di privati, perché ritengo dia vita a problemi. Attualmente lo stadio è di proprietà pubblica che ha l’onere di manutenerlo, poi ci sono situazioni in cui il privato può affiancare il pubblico, ma servono alcuni presupposti. La nostra idea è lavorare su quella base, ma ancora non siamo sicuri di come stanno andando le cose. Siamo in fase di riflessione e valutazione delle dinamiche su questa interlocuzione infinita con il Comune. L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il sindaco Pardini si è più volte dichiarato ottimista sulla conclusione della vicenda? Ripeto: si deve lavorare di più nel rapporto con la società, a volte pare che si faccia finta che non esistano criticità".

"Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare – aggiunge – è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso tecnico migliore. Come per lo stadio siamo in una fase di riflessione. Su Capannori abbiamo rallentato perché stavamo cercando di capire se su Lucca c’erano le condizioni per chiudere sui due fronti, ma il canale è ancora aperto".