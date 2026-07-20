Lucchese, cominciato il ritiro di Castelnuovo

Porta Elisa News
giovedì, 23 luglio 2026, 20:14
Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Si attendono ancora movimenti di mercato nei prossimi giorni, a partire dall'arrivo di un nuovo centravanti e di un centrocampista.
Per domani prevista una doppia seduta di allenamento, mentre sabato ecco il primo allenamento congiunto con una rappresentativa di giocatori della Garfagnana. Domenica 26 luglio, sessione mattutina di allenamento, lunedì 27 luglio, allenamento con doppia seduta, martedì e mercoledì 28 e 29 luglio ancora allenamento con doppia seduta. Per giovedì 30 luglio prevista una pomeridiana di allenamento e per venerdì 31 luglio una amichevole ancora da definire per la fine del ritiro che con ogni probabilità sarà proprio contro i gialloblù del Castelnuovo.
giovedì, 23 luglio 2026, 11:28
Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...
giovedì, 23 luglio 2026, 08:38
Da giorni si parlava di un secondo portiere classe 2008 e dopo che alcune trattative non sono andate a compimento, ecco che la Lucchese ha raggiunto l'accordo per Marco Guacci, portiere che nello scorso campionato ha difeso la porta della Salernitana Primavera 2
mercoledì, 22 luglio 2026, 22:26
Via in tre: la Lucchese ha comunicato ufficialmente la risoluzione contrattuale con Massimo Camilli, Riccardo Chiesa e Salah Ennached. I tre erano ormai fuori dal progetto tecnico per la stagione appena iniziata, per quanto il giovane portiere e il difensore avessero cominciato la preparazione a Saltocchio
lunedì, 20 luglio 2026, 18:37
Cominciata l'avventura 2026-2027 della Lucchese targata mister Bernardini: i giocatori si sono ritrovati per la prima sgambata stagionale, preceduta da un discorso del direttore generale Andrea Gianni: "Abbiamo dato loro il benvenuto, ricordato che Lucca è una piazza che ha fame di calcio e chiesto il massimo impegno"